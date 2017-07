Bresil : Tite refuse d'influencer Neymar « Par Eric Bethsy - Le 31/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L’attaquant du FC Barcelone Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) va-t-il rejoindre le Paris Saint-Germain ? Comme les observateurs du monde entier, le sélectionneur du Brésil, Tite, est impatient de connaître la réponse. En tout cas, le technicien fait confiance à son joueur et ne compte pas l’influencer dans son choix. "Je suis très tranquille. (...) Je suis sûr qu’il prendra toutes les options possibles en considération pour faire son choix et déterminer le club où il jouera. C’est un grand joueur, il a besoin d’un environnement de haut niveau et qui le rendra heureux, a commenté Tite sur Radio 730. (...) Je n'ai pas discuté avec lui. Le sélectionneur a ses limites. Que ce soit avec Neymar, Diego Souza, Rodrigo Caio, Renato ou Willian, je ne m'accorde pas ce droit." Le patron de la Seleção en est bien conscient, Neymar n’a pas besoin d’une pression supplémentaire... Le patron de la Seleção en est bien conscient, Neymar n’a pas besoin d’une pression supplémentaire...

