Nantes : Rongier frustré par Conceiçao...

Par Damien Da Silva - Le 31/07/2017

Auteur d'une belle saison l'an dernier, le milieu de terrain du FC Nantes Valentin Rongier (22 ans) avait trouvé ses marques sous les ordres de l'entraîneur Sergio Conceiçao. Et visiblement, le jeune joueur français a mal vécu le départ soudain sur technicien portugais pour le FC Porto cet été. "Je ne m'attendais pas du tout au départ de Conceiçao, surtout après qu'on se soit dit 'au revoir, bonnes vacances'. C'est un peu frustrant quand on met des bases en place avec un coach et qu'on sait comment il fonctionne. Mais il faut tirer un grand coup de chapeau au président, qui ne s'est pas laissé abattre et a tapé encore plus haut. Même si Conceiçao est un très bon entraîneur, le palmarès de Ranieri est bien au-dessus", a estimé le milieu des Canaris pour L'Equipe. En espérant que Rongier continuera sa progression avec Claudio Ranieri.

