PSG : Neymar va se rendre au Qatar !

PSG : Neymar va se rendre au Qata r ! « Par Damien Da Silva - Le 31/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Potentiellement sur le départ du FC Barcelone, l'attaquant Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) semble se rapprocher du Paris Saint-Germain. Après sa tournée de préparation aux Etats-Unis avec les Blaugrana, le Brésilien s'est rendu en Chine pour des événements promotionnels. Mais quelle sera sa prochaine destination ? Pour les quotidiens L'Equipe et Le Parisien, la star auriverde pourrait bien passer par le Qatar dans le courant de la semaine, afin de finaliser son contrat au PSG avec le propriétaire du club, l'émir Tamim ben Hamad Al Thani, et effectuer sa visite médicale. Ensuite, Neymar débarquerait à Paris pour être présenté devant les médias et débuter son aventure sous les couleurs franciliennes. Enfin le dénouement de ce feuilleton ?

News lue par 33561 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+