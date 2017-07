Amical : Man Utd facile, Lukaku buteur

Après un nul contre le Real Madrid (1-1) et une défaite face au FC Barcelone (0-1), Manchester United s'est facilement imposé contre les Norvégiens de Valerenga (3-0) ce dimanche en amical. La recrue Lukaku (48e) a inscrit son troisième but pour les Red Devils. Fellaini (45e) avait ouvert le score et McTominay (70e) a marqué le troisième but.

Manchester United poursuivra sa préparation avec un match face à la Sampdoria le 2 août.