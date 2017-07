Lyon : un hommage polémique ? Le club réagit !

Lyon : un hommage polémique ? Le club réagi t ! « Par Romain Lantheaume - Le 30/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce devait être un bel hommage, on en retiendra finalement surtout la polémique… Ce dimanche, Montpellier et l’Olympique Lyonnais (1-0, en cours) s’affrontent à Sète dans une rencontre présentée par l’OL comme un hommage à Louis Nicollin, le défunt président du club héraultais décédé le 29 juin dernier. Si Lyon porte un maillot spécial pour l’occasion, côté MHSC on refuse de considérer cette affiche comme un hommage officiel et une tribune du quotidien régional le Midi Libre a même accusé les Gones de faire preuve d’opportunisme en cherchant seulement à tirer profit de l’émotion suscitée par la disparition de cette figure du football français. Ces accusations ont incité le club rhodanien à réagir. "Parler d’opportunisme est abjecte. L’Olympique Lyonnais a souhaité honorer Loulou Nicollin ce soir parce que c’était tout simplement le premier match entre les deux clubs de cœur de Loulou depuis sa tragique disparition. L’OL regrette profondément d’être obligé de répondre à une telle calomnie mais il n’a rien entrepris sans avoir échangé préalablement avec le club de Montpellier et sans avoir eu son accord", a clarifié le 4e du dernier exercice de Ligue 1 dans un communiqué… Le maillot de l'OL en mémoire de "Loulou"



