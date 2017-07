Amical : Lyon s'en sort bien contre le MHSC « Par Romain Rigaux - Le 30/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après une défaite contre l'Inter Milan (0-1), l'Olympique Lyonnais n'a pu faire mieux qu'un match nul face à Montpellier (1-1) ce dimanche pour son dernier match de préparation. L'OL n'a pas été aidé par l'expulsion de Morel en première période. Lyon rentrait très bien dans cette rencontre et s'offrait plusieurs occasions, notamment par l'intermédiaire de Mariano qui montrait de belles choses durant le premier quart d'heure en s'offrant trois opportunités qu'il ne parvenait cependant pas à concrétiser. Le joueur arrivé en provenance du Real Madrid semblait en forme pour son deuxième match sous les couleurs de l'OL. Après des débuts difficiles, Montpellier retrouvait des couleurs au fil des minutes et allait même se retrouver en supériorité numérique après un peu plus de vingt minutes de jeu. Averti dans un premier temps par un carton jaune pour une faute sur Sio qui filait au but, Morel était finalement expulsé après visionnage de la vidéo, testée une nouvelle fois ce soir dans cette rencontre amicale. Une interprétation discutable dans un match de préparation. Derrière, Bruno Genesio et Michel Der Zakarian se mettaient d'accord pour que l'OL puisse faire entrer un joueur supplémentaire. Une requête refusée par l'arbitre central. Lyon allait donc devoir jouer pendant plus d'une heure à dix contre onze. En supériorité numérique, le MHSC prenait le contrôle du ballon et pensait obtenir un penalty pour un coup involontaire de Fekir dans le visage de Sio. Mais l'arbitre utilisait encore la vidéo et annulait sa décision puisque le ballon était sorti des limites du terrain juste avant le contact. Désorganisé depuis la sortie de Morel, Lyon était beaucoup plus brouillon et devait subir les assauts de Montpellier. Et la défense lyonnaise finissait par craquer au terme d'une belle action montpelliéraine. Bien servi par Bérigaud, après un bon travail d'Ikoné, Sio obtenait le cuir au niveau du point de penalty avant de marquer d'une frappe en pivot (1-0, 45e+1). Au retour des vestiaires, Genesio procédait à quelques changements et Fekir était repositionné en pointe. Un coaching gagnant puisque Fekir ne tardait pas à s'illustrer, encore une fois dans cette préparation, en égalisant d'une frappe du gauche après avoir fixé la défense montpelliéraine dans la surface (1-1, 59e). Dans la foulée, l'OL aurait même pu prendre l'avantage mais le tir de Cornet trouvait le poteau de Lecomte. Malgré des opportunités des deux côtés, le score ne bougeait plus jusqu'au coup de sifflet final. Un coaching gagnant puisque Fekir ne tardait pas à s'illustrer, encore une fois dans cette préparation, en égalisant d'une frappe du gauche après avoir fixé la défense montpelliéraine dans la surface (1-1, 59e). Dans la foulée, l'OL aurait même pu prendre l'avantage mais le tir de Cornet trouvait le poteau de Lecomte. Malgré des opportunités des deux côtés, le score ne bougeait plus jusqu'au coup de sifflet final.

