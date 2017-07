Dijon : l'OM, Varrault se prépare à souffrir « Par Romain Lantheaume - Le 30/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dimanche prochain (21h), Dijon commence sa saison en Ligue 1 par un périlleux déplacement au stade Vélodrome face à l’Olympique de Marseille. Alors que le club phocéen s’est considérablement renforcé cet été (avec Steve Mandanda, Adil Rami, Luiz Gustavo et Valère Germain), le défenseur central du DFCO, Cédric Varrault (37 ans), n’a pas caché qu’il appréhende ce rendez-vous. "Ils ont mis un projet en place, je pense qu'ils vont jouer les trois ou quatre premières places du championnat donc forcément c'est leur premier match à domicile, ils vont vouloir frapper fort d'entrée, a expliqué le capitaine bourguignon au micro de France Bleu. Nous on va défendre notre peau aussi, on est là pour atteindre un objectif en fin de saison donc, certes ça sera un match compliqué, mais on s'est bien préparé pour essayer de faire bonne figure." En avril dernier, Dijon avait ramené un point de son déplacement sur la Canebière (1-1). En avril dernier, Dijon avait ramené un point de son déplacement sur la Canebière (1-1).

