TdC : Thiago Motta et Verratti rejoignent Coupet

En renversant l’AS Monaco 2-1 samedi à Tanger, le Paris Saint-Germain a remporté le 7e Trophée des Champions de son histoire, égalant le record de l’Olympique Lyonnais dans la version moderne de l’épreuve (voir ici). D’un point de vue individuel, cette édition a également permis à deux Franciliens d’entrer dans l’histoire de la compétition.

En effet, déjà sacrés en 2013, 2014, 2015 et 2016, les milieux de terrain du PSG Thiago Motta (34 ans, 1 match toutes compétitions cette saison) et Marco Verratti (24 ans, 1 match toutes compétitions cette saison) ont soulevé le trophée pour la 5e fois. Ils égalent ainsi le record jusqu’à présent détenu par l’ancien gardien de but de l’OL, Grégory Coupet, lauréat en 2002, 2003, 2004, 2005 et 2007. Une belle performance !