PSG : le président de la Liga menace encore

Par Romain Rigaux - Le 30/07/2017

Cette semaine, le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, a annoncé qu'il envisageait de déposer une plainte auprès de l'UEFA en cas d'offre du Paris Saint-Germain pour Neymar. Ce dimanche, le dirigeant espagnol en remet une couche et pointe du doigt le Qatar. "Le PSG ne peut avoir des comptes où les droits commerciaux du club dépassent ceux du Real Madrid ou du Barça... c'est impossible. Cela veut donc dire que le Qatar injecte des fonds, en violant les règles de fair-play financier de l'UEFA et les règles en terme de concurrence de l'Union européenne et ça, on va le dénoncer", a lâché Tebas au Mundo Deportivo. "Il y a deux mois j'ai reçu à La Liga le président du PSG et je lui ai dit ce que nous allions faire et pour quelles raisons. Il s'est fâché et m'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi... La Liga doit défendre ses clubs dans ces situations", a-t-il ajouté. La presse catalane évoquait samedi un montage financier grâce au Qatar, qui donnerait un chèque de 300 millions d'euros à l'attaquant du FC Barcelone pour devenir ambassadeur du Mondial 2022 et régler sa clause libératoire afin de s'engager avec le PSG. On se doute que l'UEFA n'a pas besoin d'une plainte pour surveiller ce transfert...

