Lyon : le PSG et Monaco inquiètent Aulas « Par Romain Rigaux - Le 30/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La puissance financière du Paris Saint-Germain, prêt à dépenser 222 millions d'euros pour Neymar, et de l'AS Monaco, qui veut vendre Kylian Mbappé pour 180 millions d'euros, poussent Jean-Michel Aulas à s'interroger. Le président de l'Olympique Lyonnais estime que les autres clubs ne se battent pas avec les mêmes armes que les Parisiens et Monégasques. "Il y a une dérégulation sûrement déraisonnable, estime JMA dans les colonnes du Journal du Dimanche. Je ne veux pas qu'on dise que je suis contre l'arrivée de grands joueurs comme Neymar, qui peut apporter une visibilité extrême à la Ligue 1 et avoir un effet positif sur le prochain appel d'offres des droits télé. Mais ce gain d'attractivité ne compensera pas la perte de revenus liée à l'absence de Ligue des Champions. Si Paris, au travers de moyens disproportionnés, et Monaco confisquent les deux premières places qualificatives, les autres sont exclus du système engendrant les revenus les plus importants. Ça lèse ceux qui travaillent le mieux. Par ailleurs, les chiffres annoncés contribuent à une bulle dangereuse." Difficile tout de même de ne pas se réjouir de l'éventuelle arrivée d'un joueur comme Neymar en France. Difficile tout de même de ne pas se réjouir de l'éventuelle arrivée d'un joueur comme Neymar en France.

News lue par 21649 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+