Man City : l'UEFA surveille de près le mercato « Par Romain Rigaux - Le 30/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que Josep Guardiola attend encore au moins une recrue en défense après avoir déjà dépensé 223,5 millions d'euros cet été (voir la brève de 13h01), The Telegraph prévient que l'UEFA est très attentive aux dépenses des Skyblues. A l'instar du PSG, le club mancunien a déjà été sanctionné par le passé dans le cadre du fair-play financier et s'expose à de nouvelles sanctions si son déficit est supérieur à 30 millions d'euros sur trois ans. Bien évidemment, City a un avantage sur le PSG avec près de 165 millions d'euros issus des droits TV récoltés en 2016-2017, contre 57,855 millions d'euros pour Paris. Mais les Skyblues sont tout de même dans l'obligation de vendre pour équilibrer les comptes, surtout après avoir aussi dépensé près de 200 millions d'euros en 2016. Les Citizens ont déjà ciblé les joueurs à vendre : Eliaquim Mangala, Wilfried Bony, Fabian Delph, Fernando, Samir Nasri, Kelechi Iheanacho et Jason Denayer. Les Citizens ont déjà ciblé les joueurs à vendre : Eliaquim Mangala, Wilfried Bony, Fabian Delph, Fernando, Samir Nasri, Kelechi Iheanacho et Jason Denayer.

