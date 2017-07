VIDEO : Griezmann en mode Marseillais

Antoine Griezmann (26 ans, 53 matchs et 26 buts toutes compétitions en 2016-2017) n'a jamais caché avoir le coeur marseillais, lui qui est un grand supporter de l'Olympique de Marseille depuis son enfance. La preuve une nouvelle fois avec une vidéo déjantée de l'attaquant de l'Atletico Madrid sur les réseaux sociaux.

"Oh, qui veut un petit pastaga, les mecs ? Oh, allez l'OM ! Oh, fraté !", lance l'international français avec une bouteille de Pastis à la main. Et avec l'accent !

Dommage pour l'OM, qui recherche un grand attaquant, que le natif de Mâcon soit hors d'atteinte...