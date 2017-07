Man City : Guardiola évoque Nasri et Mangala « Par Romain Lantheaume - Le 30/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Rentrés respectivement d’un prêt au FC Valence et au FC Séville, le défenseur central Eliaquim Mangala (26 ans) et le milieu offensif Samir Nasri (30 ans) ne devraient pas s’éterniser à Manchester City. A demi-mot, le coach des Skyblues, Pep Guardiola, a confirmé que l’avenir des deux Français ne s’inscrit plus à l’Etihad Stadium. "Samir ? Il connaît la situation. Nous avons beaucoup de joueurs au milieu de terrain, donc nous allons voir, a botté en touche le technicien catalan en conférence de presse. C’est comme Mangala. C’est une décision qu’ils doivent prendre avec leurs conseillers, mais on prend soin d’eux, ils sont là et nous prenons soin de chaque joueur, de Brahim Diaz à Vincent Kompany." Nasri plaît notamment à Galatasaray et à l’AS Roma, tandis que le Besiktas et le FC Séville se sont penchés sur le défenseur tricolore. Nasri plaît notamment à Galatasaray et à l’AS Roma, tandis que le Besiktas et le FC Séville se sont penchés sur le défenseur tricolore.

