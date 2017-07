ASSE : Perrin et les objectifs du club « Par Romain Rigaux - Le 30/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec le départ de Christophe Galtier en fin de saison dernière, une page s'est tournée à l'AS Saint-Etienne, désormais entraînée par Oscar Garcia. Interrogé sur les ambitions du club pour l'exercice 2017-2018, Loïc Perrin (31 ans) fait comprendre qu'une qualification européenne n'est pas la priorité. "Mettre des ambitions élevées ne nous a pas freinés les années précédentes. Cette année, elles ne sont pas très précises. L'Europe peut être un objectif bonus", a précisé le défenseur central stéphanois à L'Equipe, avant d'évoquer la concurrence. "Les choses se compliquent car des clubs comme le Paris-SG, Lyon, Marseille et Monaco ont mis beaucoup de moyens pour finir dans le top 5. Lille, Nice, Bordeaux et Rennes peuvent également y prétendre. Il y a donc ces huit clubs plus nous, sans oublier une équipe surprise, comme Guingamp a pu l'être la saison passée. Toulouse et Nantes peuvent le devenir cette année. Il n'y aura donc pas de la place pour tout le monde." L'ASSE a bouclé la dernière saison à une décevante 8e place. L'ASSE a bouclé la dernière saison à une décevante 8e place.

