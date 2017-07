Nice : l'agent de Sneijder tempère « Par Romain Rigaux - Le 30/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'évoquions samedi, l'OGC Nice songe à réaliser un joli coup en attirant Wesley Sneijder (33 ans), libre depuis la résiliation de son contrat avec Galatasaray. Mais alors que la presse néerlandaise annonçait des discussions entre les deux parties, l'agent du milieu de terrain dément. "J'étais présent lors du match contre l'Ajax (1-1), mercredi, car je m'occupe de certains joueurs de l'Ajax Amsterdam. J'ai découvert ce stade et ce public fantastiques, mais nous n'avons absolument pas discuté de Wesley avec les dirigeants niçois. Peut-être y aura-t-il un intérêt plus tard. Pour l'instant, il n'y a absolument rien. On va voir. Il a l'avantage d'être sans contrat", explique Guido Albers dans les colonnes de L'Equipe. Néanmoins, le quotidien sportif affirme que le Gym étudie bien ce dossier. La Sampdoria ainsi que des équipes chinoises et américaines sont aussi intéressées par le Batave. Néanmoins, le quotidien sportif affirme que le Gym étudie bien ce dossier. La Sampdoria ainsi que des équipes chinoises et américaines sont aussi intéressées par le Batave.

