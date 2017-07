PSG : Pastore bluffé par Dani Alves

Avec un but sur un coup-franc splendide puis une passe décisive pour Adrien Rabiot, le latéral droit Dani Alves (34 ans, 1 match et 1 but toutes compétitions cette saison), aligné comme ailier, a été le grand artisan du succès du Paris Saint-Germain face à l’AS Monaco (2-1) samedi dans le cadre du Trophée des Champions. Pour son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs, la recrue francilienne a déjà impressionné son coéquipier Javier Pastore (28 ans, 1 match toutes compétitions cette saison).

"On aurait dit aujourd'hui qu'il jouait avec nous depuis longtemps. Il a marqué et donné une passe décisive, on espère qu'il va continuer comme ça, a lancé le milieu de terrain argentin en zone mixte. Dani Alves a une personnalité exceptionnelle, il est facilement entré dans le groupe. On a une équipe de bonnes personnes, c'est plus facile pour ceux qui arrivent."

En tout cas, le Brésilien a prouvé qu’il possède un mental de fer qui a permis au PSG de renverser la vapeur.