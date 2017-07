ASSE : un latéral de Newcastle en approche !

ASSE : un latéral de Newcastle en approch e ! « Par Romain Lantheaume - Le 30/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En quête d’un latéral gauche, le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne, Oscar Garcia, touche au but. Comme nous vous l’indiquions samedi (voir ici), une recrue doit en effet débarquer de manière imminente à ce poste. Et d’après le quotidien L’Equipe, il s’agit d’une vieille connaissance de la Ligue 1, Massadio Haïdara (24 ans) ! Le joueur de Newcastle est arrivé samedi dans le Forez. Mais la transaction n’est pas bouclée pour autant. Peu utilisé en Angleterre en raison de blessures répétées, notamment au genou, l’ancien Nancéien doit d’abord passer des examens médicaux approfondis pour rassurer le staff stéphanois. Sur le plan financier en revanche, l’ASSE ne prendrait pas un risque très élevé puisque les Magpies accepteraient de libérer le Français de sa dernière année de contrat en réclamant en échange 50% du montant d’une éventuelle future revente. Une possible recrue qui a donc tout du pari pour les Verts ! Sur le plan financier en revanche, l’ASSE ne prendrait pas un risque très élevé puisque les Magpies accepteraient de libérer le Français de sa dernière année de contrat en réclamant en échange 50% du montant d’une éventuelle future revente. Une possible recrue qui a donc tout du pari pour les Verts !

