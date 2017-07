Barça : Valverde évoque le cas Neymar « Par Romain Rigaux - Le 30/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que Neymar (25 ans, 45 matchs et 20 buts toutes compétitions en 2016-2017) semble se rapprocher un peu plus chaque jour du Paris Saint-Germain, l'attaquant brésilien a peut-être disputé son dernier match sous les couleurs du FC Barcelone la nuit dernière face au Real Madrid (3-2), en amical. Interrogé sur le sujet, Ernesto Valverde a botté en touche. "J'essaie toujours de parler des chances qui se passent plutôt que de celles qui peuvent se passer, a d'abord lancé l'entraîneur barcelonais. On attend, pour moi, c'est un joueur du Barça, on compte sur lui, je ne veux pas spéculer, il est toujours au même endroit, sur le terrain avec nous." Mais pour combien de temps encore ? Mais pour combien de temps encore ?

