Real : Zidane n'a pas apprécié « Par Romain Rigaux - Le 30/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Opposé au FC Barcelone dans le cadre de l'International Champions Cup la nuit dernière, le Real Madrid a concédé une défaite (2-3) face à son éternel rival. Forcément, l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane n'était pas satisfait de la prestation de son équipe, et surtout de l'entame de match avec deux buts encaissés après six minutes de jeu. "On a très mal commencé ce match, je ne peux pas être satisfait de notre prestation. Chaque match que l'on dispute on veut le gagner, mais aujourd'hui on a montré deux visages : un bon et un mauvais. Mais le plus important sera d'être prêt pour le 8 août, la Supercoupe d'Europe (contre Manchester United), et on sera prêt", a assuré le coach merengue. Le Real n'a toujours pas gagné lors de sa préparation estivale après des revers face à Manchester United (1-1, 1-2 tab) et Manchester City (1-4). Le Real n'a toujours pas gagné lors de sa préparation estivale après des revers face à Manchester United (1-1, 1-2 tab) et Manchester City (1-4).

