Inter : Spalletti sort les barbelés pour Perisic « Par Romain Rigaux - Le 30/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Fortement courtisé par Manchester United ces dernières semaines, le milieu offensif Ivan Perisic (28 ans, 36 matchs et 11 buts en Serie A en 2016-2017) pourrait finalement rester à l'Inter Milan. Son entraîneur Luciano Spalletti assure ne pas vouloir le laisser partir. "Je suis fortement opposé au départ de Perisic. Il n’y a eu aucun contact signifiant ces dernières semaines. Aussi longtemps que je suis concerné dans l’affaire, il n’y a rien d’autre à dire. Plus le temps passe et plus il est difficile de le remplacer", a lancé le technicien italien dans des propos relayés par le Guardian. Manchester United pourrait finalement se tourner vers Emil Forsberg (Ajax Amsterdam) pour renforcer son secteur offensif. Manchester United pourrait finalement se tourner vers Emil Forsberg (Ajax Amsterdam) pour renforcer son secteur offensif.

News lue par 3633 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+