PSG : Alves ne pouvait "rêver meilleurs débuts"

Pour son premier match officiel sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Daniel Alves (34 ans, 1 match et 1 but toutes compétitions cette saison) a marqué un but et délivré une passe décisive lors de la victoire parisienne face à Monaco (2-1) dans le Trophée des Champions, samedi soir. Alors, forcément, le Brésilien était satisfait après la rencontre.

"Je ne pouvais pas rêver à de meilleurs débuts en match officiel avec ma nouvelle équipe", a déclaré l'ancien Turinois au micro de beIN Sports. Avec Alves, le PSG voulait apporter de l'expérience et plus de caractère à son équipe. C'est réussi.