Monaco : le coup de gueule de Jardim « Par Romain Rigaux - Le 30/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'AS Monaco s'est inclinée face au Paris Saint-Germain (1-2) samedi soir lors du Trophée des Champions, à Tanger. Si l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim reconnaît que le PSG a été plus efficace que son équipe, il avait un message à faire passer concernant l'organisation de la rencontre. "Je voudrais revenir sur l'organisation de ce match. Monaco et Paris sont deux équipes du top européen, du top français. Les vingt dernières minutes, les ramasseurs de balle me disent : 'Paris va gagner'. Trois minutes de temps additionnel, alors qu'on en méritait six... Sur le coup franc qui amène le 1-1, le mur est à quinze mètres. On a besoin d'une meilleure organisation. Nous sommes habitués à la L1 et à la C1", a lancé le technicien portugais. Le message est passé. Le message est passé.

News lue par 3827 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+