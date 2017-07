Amical : Real 2-3 Barça (fini) Par Damien Da Silva - Le 30/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Un Clasico n'est pas un match amical ! Au terme d'une rencontre rythmée et intense, le FC Barcelone a dominé le Real Madrid (3-2) à Miami dans le cadre de l'International Champions Cup. Dès le début de la partie, le Barça parvenait à trouver la faille par l'intermédiaire de Messi, qui trompait Navas sur une frappe détournée par Varane (0-1, 3e). En démonstration, les Blaugrana déroulaient et Rakitic profitait d'un service de Neymar pour doubler la mise d'un tir puissant croisé à l'entrée de la surface (0-2, 6e). Quelle entame des Catalans ! Puis sur le premier mouvement offensif du Real, Kovacic éliminait Piqué devant la surface avant d'ajuster Cillessen d'un tir croisé (1-2, 13e). Sur un rythme fou, les deux équipes se rendaient coups pour coups avec deux grosses situations loupées par Benzema puis Neymar. Ensuite, après un duel perdu par Messi face à Navas, le Real revenait dans la partie avec un contre parfaitement joué par Asensio, qui terminait le travail devant Cillessen (2-2, 35e). Quel spectacle ! Au retour des vestiaires, le Barça réalisait encore une superbe entame avec un coup-franc de Neymar déposé sur Piqué, qui trompe Navas à bout portant du pied (2-3, 49e). Grosse erreur de Vallejo sur l'alignement. Comme en première période, les hommes de Valverde poussaient et Neymar, au terme d'un festival, Suarez, en échec face à Navas, puis Umtiti, dont le tir a été sauvé sur sa ligne par Nacho, rataient de peu le 4e but. Contre le cours du jeu, Isco était ensuite proche d'égaliser, mais Cillessen réalisait un arrêt de grande classe ! Après ce moment difficile, le Real retrouvait de nouveau des couleurs... Si le rythme retombait en raison des nombreux changements, Cillessen sauvait encore les siens sur une nouvelle tentative d'Isco. Malgré une nouvelle alerte sur une frappe enroulée de Ceballos, le score n'évoluait pas et le Barça l'emportait après une magnifique rencontre. Vivement la Supercoupe d'Espagne (13 et 16 août) ! Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

