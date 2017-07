PSG : Alves souhaite du courage à Neymar « Par Damien Da Silva - Le 30/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Homme du match lors de la victoire du Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco (2-1) à l'occasion du Trophée des Champions ce samedi, le latéral droit francilien Daniel Alves (34 ans) a été invité à s'exprimer sur le feuilleton Neymar. Proche de l'attaquant du FC Barcelone, le défenseur ne donne qu'un seul conseil à son ami. "Je parle avec lui tous les jours, mais pas de football. J'essaie de le tranquilliser, parce que je sais que dans ces moments difficiles, quand on entend autant de gens et qu'autant de gens interfèrent, ça rend fou ! C'est une décision qu'il doit prendre tranquillement. Il doit penser à lui. Il faut être égoïste parfois, parce que les clubs ne pensent pas à toi jusqu'à ce que tu donnes des résultats. J'en suis un exemple clair. Je lui dis une seule chose : sois courageux. Le monde appartient aux courageux", a confié Alves dans des propos rapportés par L'Equipe. Et clairement selon la nouvelle recrue du PSG, Neymar doit être courageux en le rejoignant au sein du club de la capitale ! Et clairement selon la nouvelle recrue du PSG, Neymar doit être courageux en le rejoignant au sein du club de la capitale !

