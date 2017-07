PSG : Marquinhos n'a pas douté

En renversant l’AS Monaco (2-1) ce samedi dans le cadre du Trophée des Champions, le Paris Saint-Germain a remporté l’épreuve pour la 5e fois consécutive. Même s’ils se sont heurtés à un mur pendant 45 minutes, les Franciliens n’ont pas douté, à l’image du défenseur central Marquinhos (23 ans).

"On est heureux aujourd’hui, a lancé le Brésilien au micro de beIN Sports. On savait que ça allait être un match très difficile, c’est une équipe dangereuse, même s’ils ont perdu pas mal de joueurs, ils ont maintenu la base et ajouté de bons joueurs. On a pris un but sur un contre, mais on a maintenu l’équilibre du match et continué à jouer avec notre philosophie, on a cherché les buts et on a réussi."

Après une saison décevante, le PSG commence bien ce nouvel exercice.