Monaco : Tielemans a du mal à digérer « Par Romain Lantheaume - Le 29/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En tête après une première période solide, l'AS Monaco a été renversée 2-1 lors du second acte par le Paris Saint-Germain ce samedi à l'occasion du Trophée des Champions. Ce scénario laisse forcément des regrets au milieu de terrain princier, Youri Tielemans (20 ans). "Il y a un peu de tout. De la déception, de la colère, de la frustration, a reconnu le Belge au micro de beIN Sports. On aurait pu faire quelque chose, on aurait pu gagner. On menait 1-0 à la mi-temps et malheureusement, ils marquent deux buts coup sur coup. C'est difficile." La belle prestation livrée par la recrue de l'ASM rassurera en revanche sur sa capacité à succéder à Tiémoué Bakayoko. La belle prestation livrée par la recrue de l'ASM rassurera en revanche sur sa capacité à succéder à Tiémoué Bakayoko.

