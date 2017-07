Amical : Nantes trébuche

Pour son dernier match de préparation avant la reprise du championnat, Nantes s'est incliné contre le Genoa (0-1) ce samedi. Ninkovic (78e) a inscrit l'unique but de la rencontre. Bilan pour les Canaris de Claudio Ranieri : une victoire (Servette Genève), deux nuls (Hull City et Lausanne) et deux défaites (Ingolstadt et Genoa).

Le FCN devra faire mieux sur la pelouse de Lille dimanche prochain lors de la 1ère journée de Ligue 1.