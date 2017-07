Barça : Piqué assure que Neymar n'a pas choisi « Par Romain Rigaux - Le 29/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que de nombreuses sources annoncent que Neymar (25 ans, 45 matchs et 20 buts toutes compétitions en 2016-2017) a pris la décision de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été, et qu'il aurait déjà annoncé la nouvelle à ses coéquipiers du FC Barcelone, Gerard Piqué (30 ans, 41 matchs et 3 buts toutes compétitions en 2016-2017) assure que rien n'est encore décidé pour l'attaquant brésilien. "Neymar et moi, nous sommes très proches et je veux qu'il reste, mais je connais aussi la situation dans laquelle il se trouve. A l'heure actuelle, il ne sait pas quoi faire et nous essayons de l'aider, nous les joueurs de l'équipe qui sont plus proches de lui, afin qu'il prenne la bonne décision", a confié l'Espagnol dans un entretien accordé à ESPN. "Tout dépend de ce qu'il veut, il peut aller dans tous les clubs du monde, Paris, Barcelone, Chelsea ou Manchester City, poursuit Piqué. Tout le monde le veut, mais il faut qu'il se décide en fonction de ses priorités : que veut-il ? Plus d'argent ou plus de titres ? Cela arrive ici aux Etats-Unis, en NBA : des joueurs ne gagnent pas tout l'argent qu'ils méritent pour privilégier des titres. Il faut parfois prendre des décisions dans la vie en fonction de ses priorités." Pour le moment, Neymar refuse de s'exprimer publiquement sur sa situation. "Tout dépend de ce qu'il veut, il peut aller dans tous les clubs du monde, Paris, Barcelone, Chelsea ou Manchester City, poursuit Piqué. Tout le monde le veut, mais il faut qu'il se décide en fonction de ses priorités : que veut-il ? Plus d'argent ou plus de titres ? Cela arrive ici aux Etats-Unis, en NBA : des joueurs ne gagnent pas tout l'argent qu'ils méritent pour privilégier des titres. Il faut parfois prendre des décisions dans la vie en fonction de ses priorités." Pour le moment, Neymar refuse de s'exprimer publiquement sur sa situation.

