Amical : Arsenal corrige Benfica

Après un nul contre le Bayern Munich (1-1) et une défaite face à Chelsea (0-3), Arsenal a bien réagi ce samedi en étrillant le Benfica Lisbonne (5-2). Titulaire, Giroud s'est mis en évidence avec un but et une passe décisive pour Iwobi. Walcott s'est offert un doublé. A noter que Lacazette est entré à un quart d'heure de la fin et n'a pas trouvé le chemin des filets.

Le onze de départ d'Arsenal : Ospina - Holding, Mertesacker, Kolasinac - Nelson, Coquelin, Xhaka, Maitland-Niles - Iwobi, Giroud, Walcott.