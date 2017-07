PSG : ça ne se bouscule pas pour Aurier « Par Romain Rigaux - Le 29/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Resté dans la capitale afin de se rendre disponible pour négocier son transfert pendant que le Paris Saint-Germain effectuait sa tournée aux Etats-Unis, Serge Aurier (24 ans, 32 matchs toutes compétitions en 2016-2017) n'a finalement toujours pas fait ses valises. Pire, les pistes sont de moins en moins nombreuses pour le latéral droit parisien puisque le FC Barcelone, la Juventus Turin et Manchester City ont recruté à son poste. Selon le quotidien Le Parisien, seuls l'Inter Milan et Tottenham sont sur les rangs actuellement. Mais les deux clubs ne souhaitent pas se précipiter. Paris est vendeur et Aurier souhaite partir, donc les Italiens et les Anglais veulent patienter pour faire baisser le prix de 25 millions d'euros fixé par le PSG.

