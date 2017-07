TFC : discussions pour le Rennais Prcic

Après Steven Fortes, Corentin Jean, Yaya Sanogo et Yannick Cahuzac, Toulouse attend une cinquième recrue. Le TFC souhaite se renforcer au milieu de terrain et la Dépêche du Midi annonce des discussions avec Rennes et Sanjin Prcic (23 ans, 25 matchs et 1 but en L1 en 2016-2017). L'opération pourrait être facilitée par la situation contractuelle du Rennais puisque son bail se termine dans un an.