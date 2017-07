TdC : Monaco-Paris SG, les compos

Premier choc de cette saison 2017-2018 ! A l'occasion du Trophée des Champions, l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain s'affrontent ce samedi (21h) à Tanger. Si l'effectif du champion de France a connu de nombreux changements durant cette intersaison, l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim dispose de son groupe au complet pour cette rencontre. Mbappé et Falcao sont titulaires en pointe, Fabinho et Tielemans sont associés au milieu de terrain.

En face, le coach parisien Unai Emery doit composer sans Di Maria, suspendu, et Draxler, laissé au repos. Sur le départ, Aurier, Krychowiak et Ben Arfa ne figurent pas dans le groupe francilien. Petite surprise puisque Meunier est annoncé titulaire dans le couloir droit de la défense et Daniel Alves devrait évoluer un cran plus haut. Voici les compositions des deux équipes.

Monaco : Subasic - Sidibé, Glik, Jemerson, Kongolo - Touré, Fabinho, Tielemans, Lemar - Falcao (c), Mbappé.

Paris SG : Areola - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva (c), Kurzawa - Verratti, Thiago Motta, Rabiot - D. Alves, Cavani, Pastore.