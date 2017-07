Chelsea : D. Costa, une pige au Betis ?

Chelsea : D. Costa, une pige au Beti s ? Par Romain Rigaux - Le 29/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé dans le viseur du Milan AC, Diego Costa (28 ans, 35 matchs et 20 buts en Premier League en 2016-2017) souhaiterait toujours rejoindre l'Atletico Madrid. Problème, le club madrilène est interdit de recrutement jusqu'en janvier 2018 et doit se montrer astucieux pour boucler un tel dossier. Selon le média sévillan Muchodeporte, l'attaquant de Chelsea pourrait finalement effectuer une pige de six mois au Betis Séville avant de rejoindre les Colchoneros. L'Atletico a déjà contourné son interdiction de recruter dans le dossier Vitolo en prêtant 37,5 millions d'euros pour que le joueur paye sa clause libératoire au FC Séville avant de s'engager avec les Rojiblancos et d'être prêté ensuite six mois à Las Palmas.

