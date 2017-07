Qatar : 300 M€ offerts à Neymar ?

Qatar : 300 M€ offerts à Neyma r ? « Par Romain Rigaux - Le 29/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que Neymar (25 ans, 45 matchs et 20 buts toutes compétitions en 2016-2017) semble se rapprocher toujours un peu plus du Paris Saint-Germain ces derniers jours, la question reste de savoir comment le club de la capitale pourra payer sa clause libératoire de 222 millions d'euros en restant dans les clous du fair-play financier. Si le PSG pourrait vendre plusieurs joueurs, Mundo Deportivo évoque une autre hypothèse ce samedi. D'après le média catalan, le Brésilien pourrait signer un contrat avec Qatar Sports Investments, propriétaire du Paris SG, pour devenir ambassadeur de la Coupe du monde 2022 au Qatar. L'attaquant barcelonais se verrait remettre un chèque de 300 millions d'euros qui pourrait ainsi lui permettre de payer sa clause libératoire pour s'engager ensuite à Paris. Reste à savoir ce que pensera l'UEFA de ce montage financier puisque l'instance européenne va suivre de près ce transfert pour voir si le PSG restera dans les clous du fair-play financier. En 2014, le contrat de partenariat signé avec Qatar Tourism Authority avait été perçu en partie comme une subvention déguisée et Paris avait été sanctionné. Et si le Paris SG ne respecte pas les règles encore une fois, la sanction sera plus sévère... Reste à savoir ce que pensera l'UEFA de ce montage financier puisque l'instance européenne va suivre de près ce transfert pour voir si le PSG restera dans les clous du fair-play financier. En 2014, le contrat de partenariat signé avec Qatar Tourism Authority avait été perçu en partie comme une subvention déguisée et Paris avait été sanctionné. Et si le Paris SG ne respecte pas les règles encore une fois, la sanction sera plus sévère...

