Real : le mercato, Zidane fait le point « Par Damien Da Silva - Le 29/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Présent en conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane a fait un point sur le mercato d'été de son équipe. Satisfait de son effectif, le technicien français n'écarte visiblement pas la possibilité de ne pas recruter d'ici le 31 août. "Je suis tranquille et heureux avec mon effectif. Le groupe est très bon et je ne veux pas de changement", a fait savoir le coach des Merengue. Bien évidemment, ce discours pourrait rapidement évoluer... On sait que l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Bien évidemment, ce discours pourrait rapidement évoluer... On sait que l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 en 2016-2017) figure dans les petits papiers de la Maison Blanche et que le départ d'Alvaro Morata pour Chelsea n'a toujours pas été compensé.

News lue par 3165 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+