Real : Ramos évoque le dossier Mbappé

Présent en conférence de presse, le défenseur central du Real Madrid Sergio Ramos (31 ans, 28 matchs et 7 buts en Liga cette saison) a été interrogé sur le prix important d'une éventuelle arrivée de l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 en 2016-2017). Et le capitaine des Merengue n'a visiblement pas été fan de cette question. "Parler des joueurs qui n'appartiennent pas à notre équipe, c'est une perte de temps. C'est un super joueur, mais nous avons déjà un très bon groupe et les choses se passent bien. Au final, l'argent bouge dans le football. Chacun paye ce qu'il veut et ce qu'il peut. Ce n'est pas à moi de prendre ces décisions. Tous les joueurs qui arrivent ici sont les bienvenus mais faire des spéculations, c'est un peu une perte de temps", a déploré l'international ibérique. Pour le moment, le Real hésite à réaliser un investissement à plus de 215 millions d'euros sur Mbappé.

