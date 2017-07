Monaco : Mbappé exige un énorme salaire !

Monaco : Mbappé exige un énorme salair e ! « Par Romain Lantheaume - Le 29/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Partira ? Partira pas ? Révélation du dernier exercice, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 en 2016-2017) a pour l'instant repris la saison avec l'AS Monaco. Sous contrat jusqu'en 2019, le Tricolore et son entourage discutent notamment d'une possible prolongation avec le club princier. Mais les négociations semblent à l'arrêt. Il faut dire que le clan du natif de Bondy se montre, à juste titre, très gourmand. D'après le quotidien Le Parisien, l'entourage de la jeune pépite réclame tout simplement le salaire net le plus élevé du club ! Une requête énorme puisque ce statut appartient jusqu'à présent à l'attaquant Radamel Falcao qui bénéficie des avantages fiscaux réservés aux étrangers en Principauté. Autrement dit, pour placer Mbappé au-dessus du Tigre, l'ASM devrait lui verser un salaire mensuel brut supérieur à un million d'euros d'après les estimations du quotidien régional ! Face à ces exigences XXL, le club du Rocher préfère visiblement temporiser en attendant qu'un prétendant de Mbappé s'aligne éventuellement sur les 180 M€ réclamés dans ce dossier… Face à ces exigences XXL, le club du Rocher préfère visiblement temporiser en attendant qu'un prétendant de Mbappé s'aligne éventuellement sur les 180 M€ réclamés dans ce dossier…

