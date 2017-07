Barça : Iniesta s'exprime sur le cas Neymar « Par Damien Da Silva - Le 29/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) n'a toujours pas dévoilé sa décision concernant son avenir, l'attaquant du FC Barcelone se rapproche de plus en plus du Paris Saint-Germain. Membre important du vestiaire catalan, le milieu de terrain Andrès Iniesta (33 ans, 23 matchs en Liga en 2016-2017) s'est exprimé sur le feuilleton concernant son partenaire brésilien. "Je le dis depuis longtemps, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde et j'espère qu'il va rester de nombreuses années ici. C'est mon unique désir. Je ne crois pas que 200 ou 300 millions d'euros seront plus bénéfiques au club que lui. Je n'ai aucun doute, tout le monde ici veut le garder", a commenté l'Espagnol devant les médias. Reste à savoir si Neymar sera convaincu par le discours tenu par les Blaugrana. Reste à savoir si Neymar sera convaincu par le discours tenu par les Blaugrana.

