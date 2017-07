Monaco : aucune offre pour Keita Baldé « Par Damien Da Silva - Le 29/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Présenté depuis plusieurs mois comme une cible de l'AS Monaco, l'ailier de la Lazio Rome Diao Keita Baldé (22 ans, 31 matchs et 16 buts en Serie A en 2016-2017) devrait quitter le club italien lors de ce mercato d'été. Cependant, d'après un proche du Sénégalais, l'ASM n'a réalisé aucune offre pour le jeune talent. "Monaco était plus actif il y a un an. Il y a beaucoup de clubs qui parlent mais, jusqu'à présent, on n'a rien vu. Seule la Juve a formulé une offre de 20 M€, mais le président de la Lazio en attend 25. Si les Monégasques sont vraiment intéressés, à eux de faire une proposition", a confié un membre de l'entourage de Keita à L'Equipe. Le champion de France en titre pourrait activer cette piste en cas de départ de Kylian Mbappé cet été. Le champion de France en titre pourrait activer cette piste en cas de départ de Kylian Mbappé cet été.

