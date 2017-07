Monaco : Jardim taquin sur le cas Mbappé « Par Romain Lantheaume - Le 29/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au sortir d’une saison exceptionnelle, Kylian Mbappé (18 ans, 29 matchs et 15 buts en L1 en 2016-2017) vit un été agité. Dans le viseur de plusieurs cadors européens, l’attaquant de l’AS Monaco aurait fait l’objet d’une offre de 180 millions d’euros (bonus inclus) de la part du Real Madrid. Interrogé sur la façon dont il protège sa jeune pépite en cette période de mercato, le coach princier, Leonardo Jardim, a préféré botter en touche avec humour. "Pour le protéger ? Je lui mets des protège-tibias à l'entraînement, a lancé le technicien portugais en conférence de presse. Kylian est un joueur de Monaco. Il a bien travaillé ces dernières semaines pour retrouver son niveau de l’année dernière." Aux dernières nouvelles, le natif de Bondy envisage de plus en plus un départ. Malgré le discours tenu officiellement, l’ASM ne devrait pas lui fermer la porte à condition que ses prétendants y mettent le prix, soit 180 M€ hors bonus ! Aux dernières nouvelles, le natif de Bondy envisage de plus en plus un départ. Malgré le discours tenu officiellement, l’ASM ne devrait pas lui fermer la porte à condition que ses prétendants y mettent le prix, soit 180 M€ hors bonus !

