PSG : T. Motta l'a encore en travers de la gorge

Déchu de son titre de champion de France par l'AS Monaco la saison passée, le Paris Saint-Germain affronte le club princier ce samedi (21h) dans le cadre du Trophée des Champions. Pour le milieu de terrain francilien, Thiago Motta (34 ans, 30 matchs en L1 en 2016-2017), il s'agit d'une occasion à ne pas manquer pour remettre les pendules à l'heure.

"Avoir perdu le titre nous reste en travers de la gorge, a reconnu l'international italien dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Donc remporter le Trophée des Champions et ensuite être constants en championnat, c'est le plus important. Car pour nous, il faut absolument reconquérir le titre. On attend ce moment avec impatience. On ne peut pas se permettre de reproduire les mêmes erreurs."

Face à une ASM affaiblie par les multiples départs cet été (Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko, Bernardo Silva,…), le PSG n'aura pas le droit à l'erreur cette saison.