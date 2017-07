PSG : Thiago Motta ne veut plus s'arrêter « Par Romain Lantheaume - Le 29/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d'un feuilleton à rebondissements cet été, le milieu de terrain Thiago Motta (34 ans, 30 matchs en L1 en 2016-2017) a prolongé jusqu'en juin 2018 avec le Paris Saint-Germain. A priori, il devrait s'agir de la dernière saison chez les professionnels pour l'ancien Intériste avant une possible reconversion comme entraîneur chez les jeunes. C'est du moins ce que prévoit son contrat, mais l'intéressé n'écarte aucune possibilité ! "Arrêter en fin de saison ? Non. Je n'en ai jamais parlé, a rectifié le Brésilien de naissance dans les colonnes du quotidien Le Parisien. L'année dernière, au début de la saison, j'avais envie d'arrêter au terme de mon contrat. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'arrêter dans un an. (…) On va voir comment ça va se passer cette année et si je me trouve bien, j'aviserai. Je pense encore avoir le potentiel pour évoluer à très haut niveau. Et si je fais une très bonne saison, pourquoi ne pas continuer ?" Alors que ni Benjamin Stambouli ni Grzegorz Krychowiak n'ont réussi à prendre sa place, l'international italien va voir un autre concurrent débarquer cet été, le club de la capitale ciblant notamment Danilo Pereira (FC Porto). Alors que ni Benjamin Stambouli ni Grzegorz Krychowiak n'ont réussi à prendre sa place, l'international italien va voir un autre concurrent débarquer cet été, le club de la capitale ciblant notamment Danilo Pereira (FC Porto).

