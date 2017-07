Lyon : Cris encense Yanga-Mbiwa « Par Romain Lantheaume - Le 29/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Globalement décevant depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais en 2015, le défenseur central Mapou Yanga-Mbiwa (28 ans, 25 matchs en L1 en 2016-2017) se retrouve clairement poussé vers la sortie cet été. Ecarté du groupe pour la tournée en Chine, le Tricolore a été mis à disposition de la réserve, où l’entraîneur Cris loue néanmoins son attitude. "Il est super, en veut toujours plus. C'est un modèle, un super état d'esprit", a encensé le Brésilien dans les colonnes de L’Equipe. Malgré son statut d’indésirable, le Gone ne ménage pas ses efforts pour parfaire sa condition physique. Pour l’instant, d’après la même source, aucune offre n’est parvenue pour le natif de Bangui malgré les intérêts de Montpellier, son club formateur, qui souhaiterait un prêt, de Stoke City et du Zenit Saint-Pétersbourg, qui cible désormais son coéquipier Emanuel Mammana (voir ici). Pour l’instant, d’après la même source, aucune offre n’est parvenue pour le natif de Bangui malgré les intérêts de Montpellier, son club formateur, qui souhaiterait un prêt, de Stoke City et du Zenit Saint-Pétersbourg, qui cible désormais son coéquipier Emanuel Mammana ().

