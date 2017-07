Lyon : Mammana, les explications d'Aulas « Par Romain Lantheaume - Le 29/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l’indiquions vendredi (voir ici), le Zenit Saint-Pétersbourg est prêt à mettre 16 millions d’euros sur la table pour le défenseur central Emanuel Mammana (21 ans, 24 matchs et 1 but toutes compétitions en 2016-2017) et l’Olympique Lyonnais est bien parti pour accepter l’offre russe. Surtout que, d’après le président rhodanien Jean-Michel Aulas, l’Argentin n'entre pas forcément dans les plans de l’entraîneur Bruno Genesio cette saison. "À partir du moment où on nous propose le double pour un joueur et qu'il n'est pas dans les trois ou quatre premiers dans la hiérarchie des défenseurs centraux pour notre entraîneur, cette offre nous intéresse, a glissé le dirigeant dans les colonnes du quotidien L’Equipe. Je l'aime beaucoup mais il n'a pas montré le niveau qu'on attendait pour les matchs que nous avons disputés." En vendant l’ancien joueur de River Plate, les Gones réaliseraient une belle plus-value pour un élément acheté 7,5 M€ il y a un an. Sportivement en revanche, la stratégie de l’OL est pour le moins discutable alors que le Sud-Américain possède un potentiel prometteur. En vendant l’ancien joueur de River Plate, les Gones réaliseraient une belle plus-value pour un élément acheté 7,5 M€ il y a un an. Sportivement en revanche, la stratégie de l’OL est pour le moins discutable alors que le Sud-Américain possède un potentiel prometteur.

