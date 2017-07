Roma : le dossier Mahrez mis de côté ?

Roma : le dossier Mahrez mis de côt é ? « Par Youcef Touaitia - Le 29/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désireux de quitter Leicester, l'ailier Riyad Mahrez (26 ans, 48 matchs et 10 buts toutes compétitions en 2016-2017) intéresse fortement l'AS Rome. Mais après avoir transmis deux offres, refusées par les Foxes, la Louve pourrait finalement laisser tomber ce dossier. C'est tout du moins ce qu'a annoncé le directeur sportif romain, Monchi. "Nous ne travaillons pas seulement sur un seul nom. C'est logique, nous avons différentes options. Dans le cas de Mahrez, il devient public, avec d'autres, ce n'est pas le cas. Nous avons fait deux offres, la seconde est juste et nous nous sommes arrêtés. Il n'y a pas de pourcentages, la transaction ira à son terme ou elle ne le fera pas. Mahrez est l'une des options, pas la seule. Il est vrai que cela pourrait être la dernière offre, nous évaluons d'autres options", a indiqué l'Espagnol en conférence de presse. Pour rappel, Leicester réclame entre 35 et 40 millions d'euros pour l'Algérien. Pour rappel, Leicester réclame entre 35 et 40 millions d'euros pour l'Algérien.

