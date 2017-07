Troyes : Khaoui remercie Payet et Gomis « Par Damien Da Silva - Le 28/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très peu utilisé à l'Olympique de Marseille depuis son arrivée en 2016, l'ailier Saîf-Eddine Khaoui (22 ans) a été prêté pour un an à Troyes. Présenté devant les médias ce vendredi, l'ancien joueur de Tours a tenu à remercier ses anciens partenaires Dimitri Payet et Bafétimbi Gomis. "Avoir joué toute une année à l'OM avec de grands joueurs, ça aide, on apprend deux fois plus vite, notamment avec Bafé Gomis et Dimitri Payet qui m'ont beaucoup aidé. Au niveau sportif, c'était dur, mais je pense que cela m'a fait progresser mentalement. Je serai prêt pour aider l'équipe à se maintenir en Ligue 1", a déclaré le jeune joueur. A l'ESTAC, Khaoui espère enfin obtenir un temps de jeu important en L1. A l'ESTAC, Khaoui espère enfin obtenir un temps de jeu important en L1.

