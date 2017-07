PSG : Neymar, le président de la Liga menace... « Par Damien Da Silva - Le 28/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour tenter de s'attacher les services de l'attaquant du FC Barcelone Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017), le Paris Saint-Germain sera contraint de lever sa clause libératoire fixée à 222 millions d'euros. Si le club de la capitale parvient à réaliser un tel mouvement, le montage financier devra absolument être conforme aux règles du fair-play financier. Et le président de la Liga, Javier Tebas, a déjà menacé le vice-champion de France. "Ce transfert viole les normes du fair-play financer de l’UEFA et les normes de la concurrence de l’Union Européenne. Nous allons le dénoncer à l’UEFA. Si elle ne fait rien, nous irons voir les tribunaux compétents en Suisse et à Bruxelles, et nous n’écartons pas de saisir les tribunaux français et espagnols. Nous n’attendrons pas, nous le ferons immédiatement. (...) La plainte sera déposée si le PSG paye la clause, pour le moment le Barça ne nous a rien dit", a confié le dirigeant ibérique au quotidien Mundo Deportivo. Le PSG est prévenu... Le PSG est prévenu...

