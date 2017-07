PSG : Neymar, le drôle d'aveu de Thiago Silva « Par Damien Da Silva - Le 28/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Courtisé par le Paris Saint-Germain, l'attaquant du FC Barcelone Neymar (25 ans, 30 matchs et 13 buts en Liga en 2016-2017) n'a toujours pas dévoilé sa décision concernant son avenir. En conférence de presse, le défenseur central parisien Thiago Silva (32 ans, 27 matchs et 3 buts en L1 en 2016-2017) a été interrogé sur le feuilleton concernant son compatriote brésilien. "Je sais qu'il est important parce que j'ai déjà joué avec lui en sélection, mais ce n'est pas le moment de parler de ça. On a un match demain, et après, on pourra en parler un petit peu, mais pas tout de suite... Je parle avec Neymar normalement, tout le monde sait que c'est mon ami, on joue depuis 7 ans ensemble. On a une relation très ouverte, mais c'est le moment pour lui de décider, et pour moi ce n'est pas le moment d'en parler. Après le match de demain, je crois que tout le monde en parlera", a commenté le capitaine du PSG ce vendredi. La dernière phase de Thiago Silva risque de donner lieu à de nombreuses interprétations... Comme toujours sur ce dossier, une intervention officielle de Neymar ou de son clan est attendue. La dernière phase de Thiago Silva risque de donner lieu à de nombreuses interprétations... Comme toujours sur ce dossier, une intervention officielle de Neymar ou de son clan est attendue.

