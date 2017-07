PSG : un proche de Neymar optimiste « Par Romain Rigaux - Le 28/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que le feuilleton Neymar (25 ans, 45 matchs et 20 buts toutes compétitions en 2016-2017) se poursuit, RMC affirme ce vendredi que l'attaquant du FC Barcelone est de plus en plus proche du Paris Saint-Germain. Un proche annonce même un accord entre le joueur et le club de la capitale. "Tous les accords sont trouvés, même les discussions autour des détails ont été finalisées, confie ce proche à nos confrères. Neymar a acté son choix. La bagarre avec Semedo est un exemple parfait (voir la brève de 13h19). On ne respecte pas vraiment Neymar à Barcelone. Il passera toujours derrière Messi, qui est le pape de la ville. Aujourd’hui, il a fallu faire un choix. Nous espérons que l’accord sera finalisé entre les deux clubs lundi ou mardi. Pour nous, son avenir est à Paris." Comme souvent dans ce type de dossier, de tels propos restent à prendre avec prudence, l'entourage de Neymar pouvant s'en servir pour mettre la pression sur le Barça. Comme souvent dans ce type de dossier, de tels propos restent à prendre avec prudence, l'entourage de Neymar pouvant s'en servir pour mettre la pression sur le Barça.

