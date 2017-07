OM : accord annoncé avec la mairie « Par Romain Rigaux - Le 28/07/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme nous vous l'évoquions mercredi (voir ici), l'OM et la ville de Marseille ont annoncé ce vendredi un accord concernant le Stade Vélodrome. Les deux parties ont signé une convention pour une durée de trois ans et renouvelable. Parmi les points les plus importants figure le nouveau montant du loyer. L'OM paiera désormais une part fixe de 5 millions d'euros par an et une part variable pouvant faire grimper la note entre 6 et 9 millions d'euros, en fonction des participations aux Coupes d'Europe. Le club a aussi entamé les discussions avec la société Arema pour l'exploitation exclusive du stade durant toute l'année. L'accord concerne également des travaux d'amélioration du stade (sonorisation, sécurité, lumière...), la délocalisation des entraînements des équipes de jeunes et féminines au stade le Cesne à partir de la saison 2018-2019, la future prise en charge des équipes de jeunes de plus de 12 ans, et la création d'un musée au coeur de l'Orange Vélodrome. L'accord concerne également des travaux d'amélioration du stade (sonorisation, sécurité, lumière...), la délocalisation des entraînements des équipes de jeunes et féminines au stade le Cesne à partir de la saison 2018-2019, la future prise en charge des équipes de jeunes de plus de 12 ans, et la création d'un musée au coeur de l'Orange Vélodrome.

